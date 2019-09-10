В мэрии Челябинска ответили на жалобу по укладке асфальта в дождь

Фотографии ремонта полотна в ливень горожане выкладывали в сеть.

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Жители Челябинска возмутились, что подрядчик якобы проводил ремонтные работы на дорожном полотне во время ливня. Фотографией, на которой изображен каток на улице, горожане поделились в социальных сетях. По словам очевидцев, рабочие укладывали асфальт прямо поверх луж.

В мэрии Челябинска сегодня опровергли данную информацию.

«Факт по укладке дорожного полотна во время дождя не подтвердился. Мы провели проверку. На фотографии есть каток, но работы в данное время не проводились. Наша лаборатория выезжает и проверяет качество выполняемых работ», — подчеркнул начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров.

Отметим, что по программе «Безопасные и качественные дороги» выполнен 61% работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Ремонт в Челябинске завершен на 11 объектах из 18. До конца октября планируется закончить оставшиеся улицы.