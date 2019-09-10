Новый челябинский трамвай начнет возить пассажиров уже завтра

Новые экологичные автобусы задержатся с выходом на маршруты еще на неделю.

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Уже завтра новый усть-катавский трамвай повезет первых пассажиров. Об этом рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников во время сегодняшнего аппаратного совещания.

«Выход будет 100 процентов. Почти все тестовые испытания закончены. Завтра предполагается поставить его на маршрут №3», — рассказал Владимир Алейников.

Информацию о готовности трамвая к эксплуатации также подтвердил директор «ЧелябГЭТа» Александр Павлюченко.

«Все испытания на нем проводили сотрудники Усть-катавского вагонного завода. Сегодня они юридически передадут трамвай в собственность „ЧелябГЭТа“», — рассказал Александр Павлюченко.

Также напомним, что ранее во время посещения Усть-Катавского вагоностроительного завода глава региона Алексей Текслер предложил предприятию поставить один трамвай для обкатки в Челябинск. Его доставили в город 2 сентября. Последнюю неделю новый вагон тестировали на транспортной сети. Если транспортное средство хорошо покажет себя в перевозке пассажиров, администрация города приобретет еще 25 подобных трамваев.