Дорожники объяснили срезку нового асфальта в Челябинске

Жители мегаполиса возмутились тем, что недавно уложенное покрытие начали демонтировать.

Послушать 00:00

Жители увидели, как в Челябинске дорожники срезают новый асфальт и делают оголенных на участках «заплатки». Местные не понимают, что происходит, ведь дорогу обновили только в конце лета.

Срезка асфальта производилась на нескольких участках: по улице Дзержинского (от Колхозного рынка до ул. Вагнера) и на улице Курчатова (от ул. Елькина до ул. Сулимова). В компании «Нижавтодорстрой», которая выиграла контракт по ремонту дорог, подтвердили проведение работ. Подрядчик пояснил, что на месте срезов сразу же укладывается новый асфальт.

«В субботу — воскресение срезали и поменяли. В одном месте на Дзержинского лаборатория показала плотность асфальта немного не ту. Такое бывает, с замесом попался, а на остальных участках мы по согласованию с заказчиком, срезали и добавили асфальта, там были ямы», — поделился Александр Сидорук, заместитель гендиректора компании «Нижавтодорстрой».

Дорожники заверяют, работы делают качественно. На ремонт дают 4 года гарантии.

«Мы сделали все по технологии. Мы полностью убрали и вырезали участок фрезой, сделали пайку, чтобы это не вылетело. А не как раньше: брали участок два на три метра и вырубали», — рассказал Александр Сидорук.

По словам дорожников, на улице Елькина теперь нет луж, на Вагнера убрали яму. В ближайшее время таких работ в городе не предвидится.