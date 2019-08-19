«Почему техника на обочине?»: Наталья Котова недовольна сроками ремонта дорог в Челябинске

Вести работы врип главы города потребовала круглосуточно.

Подрядчик по ремонту челябинских дорог «Нижавтодорстрой» отчитался в мэрии о работе. Компания, по словам заместителя гендиректора Александра Сидорука, этой ночью завершила замену полотна на улицах Энгельса и Новоградском проспекте. Сейчас рабочие перешли на улицу Курчатова, а к ночи приступят к еще одному участку - на улице Братьев Кашириных.

После отчета подрядчика Наталья Котова заявила, что во время последней инспекции по городу видела много дорожных машин, которые без дела находились на обочине. Александр Сидорук ответил, что техника завершила ремонт и ждала переезда на новые участки. Однако Наталья Котова заметила, что машины простаивали и улице Северный луч, которая еще не готова.

«Челябинцы будут относиться ко всем укладчикам дорог с большим уважением, когда вы будете работать круглосуточно. Если есть необходимость — закрывайте дороги. Лучше подождать несколько дней, но получить качественную укладку асфальта в короткие сроки»,— заявила Наталья Котова.

Подрядчик заявил: чтобы перекрыть дорогу, необходимо постановление чиновников. Разобраться с проблемой Наталья Котова поручила заместителю главы города по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову.