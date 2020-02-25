В мэрии Челябинска ответили на требование уволить директора «ЧелябГЭТ»

Скандал связали с повышением цен в маршрутках.

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В администрации Челябинска ответили на требование снять с должности главу «Челябинского электрического транспорта» Александра Павлюченко. Оно появилось в выходные в социальных сетях. Якобы сотрудники жалуются на увольнения и низкие зарплаты. В одной из групп во «Вконтакте» открыто голосование: довольны ли работники начальником.

В управлении транспорта отметили, что увольнять Павлюченко не планируют. Кроме того, в ведомстве не получали от водителей или кондукторов обращений.

«Я связался с председателем профсоюза предприятия. Да, люди недовольны, некоторых уволили, но это нормальный процесс. Мы готовы встретиться со всеми и обсудить. Но надо смотреть на результаты за два года, а они есть», — рассказал начальник управления транспорта Максим Кичеев.

Чиновник добавил, что предприятие постепенно выплачивает долги и выходит на положительный баланс.

Своё объяснение скандала нашлось у самого Александра Павлюченко: он винит частных перевозчиков.

«На меня вышли частные перевозчики, которые в ближайшее время поднимают стоимость проезда. Они хотят, чтобы и городской электротранспорт поднял тариф до 25 рублей за одного пассажира. Но нас это не устраивает. Мы оставим прежние тарифы. Та самая группа во „Вконтакте“ спонсируется теми же перевозчиками. Я думаю, что это один из методов влияния на принятие решение по тарифу»,— заявил директор «ЧелябГЭТ».

Объяснил Александр Павлюченко и снижение зарплаты в январе: это связано с праздниками. Сотрудники отработали меньше часов, а от времени зависит оплата труда. Руководитель предприятия заверил, что в другие месяцы выплаты будут больше.