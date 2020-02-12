28 рублей и 10 копеек: на трёх маршрутах Челябинска подорожает проезд

Изменения вступят в силу в марте.

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В трёх маршрутных такси с 13 марта увеличится стоимость проезда. Речь идёт о маршрутах № 3 «ТРК „Алмаз“ — ЧВВАКУШ», № 17 «Посёлок АМЗ — Профессора Благих», а также № 58 «Чистопольская — ЧВВАКУШ».

Теперь за проезд в автобусах № 17 и № 58 будет стоить 28 рублей, а в маршрутке № 3 — удивительные 28 рублей 10 копеек.

«Перевозчик за 30 дней должен уведомить об изменении тарифа. Это те перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу и определяют его самостоятельно. От остальных перевозчиков уведомлений мы не получали на данный момент», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ главный специалист управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов.

Отметим, что на данный момент проезд по Челябинску в маршрутных такси составляет 25 рублей. Также без изменений остаётся цена в городском транспорте, работающем по регулируемому тарифу: 23 рубля в автобусах и трамваях и 20 рублей в троллейбусах. Сэкономить можно, используя единую транспортную карту.