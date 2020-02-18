В челябинских маршрутках вырастет стоимость проезда

Проезд подорожает на 13 маршрутах.

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ООО «Такси-сервис»

Такси-Сервис

компаний-перевозчиков

ООО «Сервис-транс»

ООО «Автолуч»

ООО «Автобан»

ООО «Челябинское Маршрутное такси»

ООО «Челябавтобус»

ООО «Автолайн»

Новые цены в маршрутках Челябинска начнут действовать с марта 2020 года. Об этом сообщили в Управлении транспорта города.Компании перевозчиков (Ком) информируют об увеличении стоимости проезда:№ 3 «ТРК „Алмаз“ — ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 коп.;№ 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.;№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.Также поступили уведомления еще от шести) об увеличении стоимости проезда:№ 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;№ 78 «Академика Королева — Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;№ 54 «ТК „Диско“ — Александра Шмакова» с 25 рублей до 28 рублей 30 коп;№ 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;№ 91 «ТК „Молния“ — Поселок Градский прииск» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;№ 19 «Чистопольская — Приборостроительная» с 25 рублей до 28 рублей 60 коп;№ 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» с 25 рублей до 28 рублей 80 коп;№ 86 «Мехколонна — поселок Шершни» с 25 рублей до 28 рублей 90 коп.Повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвана необходимостью выполнения требований законодательства в части установки Тахографов, камер видеонаблюдения, терминалов, онлайн касс, а также ежегодной инфляцией.Напомним, что перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевози по нерегулируемому тарифу без согласования с Управлением транспорта уведомив о принятом решении за 30 дней до даты изменения тарифа.