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Компании перевозчиков (
с 12 марта по маршрутам:
№ 3 «ТРК „Алмаз“ — ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 коп.;
№ 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.;
№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» с 25 рублей до 28 рублей 00 коп.
Также поступили уведомления еще от шести
с 17 марта 2020 года по маршрутам:
№ 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;
№ 78 «Академика Королева — Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 20 коп.;
№ 54 «ТК „Диско“ — Александра Шмакова» с 25 рублей до 28 рублей 30 коп;
с 18 марта 2020 года по маршрутам:
№ 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;
№ 91 «ТК „Молния“ — Поселок Градский прииск» с 25 рублей до 28 рублей 40 коп.;
с 19 марта 2020 года по маршрутам:
№ 10 «ЧМК — ЮУрГУ» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;
№ 19 «Чистопольская — Приборостроительная» с 25 рублей до 28 рублей 60 коп;№ 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп;
с 20 марта 2020 года по маршрутам:
№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» с 25 рублей до 28 рублей 80 коп;
№ 86 «Мехколонна — поселок Шершни» с 25 рублей до 28 рублей 90 коп.
Повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвана необходимостью выполнения требований законодательства в части установки Тахографов, камер видеонаблюдения, терминалов, онлайн касс, а также ежегодной инфляцией.
Напомним, что перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевози по нерегулируемому тарифу без согласования с Управлением транспорта уведомив о принятом решении за 30 дней до даты изменения тарифа.