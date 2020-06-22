Директор «ЧелябГЭТ» покинул свой пост

Это связано с нецелесообразными муниципальными контрактами.

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Сегодня, 22 июня, директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко покинул свою должность в связи с тем, что предприятие отказалось участвовать в экономически нецелесообразных муниципальных контрактах.

Отмечается, что «ЧелябГЭТ» не мог выполнять контракты в нынешних условиях по причине того, что в нем было прописано увеличение единиц техники на маршрутах. Исполнение данного условия оказалось невозможным по причине отсутствия дополнительного подвижного состава, а также водителей.

И оказывается, что, по условиям контрактов, каждый факт неисполнения наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей. Поэтому работа на нынешней технической базе в любом случае привела бы к большим санкциям.

«В виду отсутствия единиц техники, заявленных в контракте, минимальная сумма штрафов могла составить 21 миллион рублей. При размере контракта в 53,7 миллионов», — сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

Из-за этого, а также из-за резкого уменьшения пассажиропотока в период пандемии коронавируса, предприятием было принято решение не участвовать в указанных муниципальных контрактах.