В мэрии Челябинска назначен новый «безопасник»

Об этом объявили на очередном аппаратном совещании.

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Сегодня, 10 марта, в мэрии Челябинска во время аппаратного совещания, глава города Наталья Котова объявила о новом назначении.

Так, начальником городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения стал Валентин Гриднев.

«В 1989 году закончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Его квалификация: инженер противопожарной техники и безопасности», — сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Также отмечалось, что Валентин Гриднёв с 1981 по 2002 год служил в органах внутренних дел. А также он более 10 лет работал в ГУ МЧС России по Челябинской области, был начальником управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ, являлся полковником внутренней службы.

С 2015 по 2019 год был заместителем гендиректора, главным экспертом ООО Холдинга «Урало-Сибирской пожарно-технической компании».

Валентин Гриднёв за всё время своей службы в МВД и МЧС заслужил немало наград: 2 медали «За отвагу на пожаре», 2 медали «За отличие в службе» и медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени.

Наталья Котова его назначила вместо экс-депутата Гордумы Константина Нациевского, который проработал на этой должности около двух недель, после чего, сложил с себя эти полномочия.