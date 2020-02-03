Ответственных за городскую среду назначили в мэрии Челябинска

Новых сотрудников администрации представила Наталья Котова.

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Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 3 февраля, во время традиционного аппаратного совещания объявила о кадровых перестановках в городской администрации.

На должность заместителя главы мегаполиса по городской среде назначен Александр Егоров.

«Окончил Тверской государственный университет по специальности "Прикладная информатика". Последние годы работал заместителем начальника отдела Мосгортранса. Пожелаем Александру Васильевичу удачи. Мы уже говорили, что у нас сейчас идет пятилетка благоустройства города. Нам нужен специалист, который разбирается в этом, будет заниматься пешеходной доступностью, а также смежными специальностями», — подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, на должность начальника управления развития и благоустройства городской среды был назначен Антон Алексеев.

«Окончил ЧелГУ по специальностям юрист и экономист. В последние годы работал руководителем аппарата администрации Сосновского района. Исполнял обязанности первого заместителя главы Сосновского района», — отметила мэр.

Место начальника управления градостроительных разрешений занял Алексей Кутепов, ранее работающий заместителем начальника правового управления администрации Челябинска.