В Челябинске назначили главного архитектора

Данную должность занял Павел Крутолапов.

Послушать 00:00

В Челябинске сегодня,10 февраля, во время традиционного аппаратного совещания мэр Наталья Котова объявила, что назначен новый главный архитектор города. Это место официально занял Павел Крутолапов. Ранее он стал одним из победителей открытого конкурса на данную должность.

«Мы очень надеемся, что внешний вид города Челябинска с его появлением будет меняться в лучшую сторону», — подчеркнула Наталья Котова.

Павел Крутолапов родился в Челябинске. Окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Архитектор». До настоящего момента являлся управляющим партнером компании, которая занималась проектированием и участвовала в федеральных и международных конкурсах в области архитектуры, дизайна и градостроительства.