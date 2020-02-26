Новый вице-мэр назначен в Челябинске

Чиновник будет отвечать за экономическое развитие.

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В администрации Челябинска сегодня, 26 февраля, объявили о новом назначении. Заместителем главы города по экономическому развитию и инвестициям стал Олег Извеков. Об этом сообщил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Отмечается, что ранее Извеков работал в «МТС», «Ростелекоме» и челябинском радиозаводе «Полёт». В разное время он был программным директором, директором по продажам, директором по маркетингу, коммерческим директором различных предприятий и организаций. Окончил новоиспечённый чиновник Челябинский государственный университет в 2001 году.

«Экономический» вице-мэр будет заниматься привлечением средств в бюджет Челябинска, поддерживать инвестиционную деятельность и делать город привлекательнее для бизнеса.