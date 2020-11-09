В Челябинске работы в пострадавшем от взрыва кислородной станции доме завершаются

В мэрии города доложили о ходе восстановительных работ.

Послушать 00:00

В Челябинске продолжается ликвидация последствий взрыва кислородных баллонов в городской больнице № 2. Сегодня, 9 ноября, во время аппаратного совещания заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил о том, какие работы уже выполнены, а какие ещё ведутся.

«По ликвидации последствий взрыва: в доме по проспекту Ленина, 82а полностью завершено внутриквартирное остекление, всего поставлено 55 оконных блоков, завершены работы по остеклению подъезда, ведётся ремонт в подъезде и на фасаде. В настоящий момент проходит ремонт в четырёх наиболее пострадавших квартирах, планируем закончить к концу этой недели»,— доложил чиновник.

Что касается здания самой больницы, там, по словам Александра Астахова, установлены 93 из 110 оконных блоков, до конца этой недели остекление будет полностью завершено. Также идут ремонтно-восстановительные работы на этажах.

Глава Челябинска Наталья Котова также поручила своему заму по городскому хозяйству отметить тех работников городских служб, которые принимали активное участие в ликвидации последствий взрыва, и внести их в список на награждение. Подробнее о том, кого будут награждать, можно узнать здесь.