Минздрав рассказал о судьбе пациентов челябинской ГКБ № 2, где был взрыв

Большинство из них уже поправились и выписаны домой.

Полторы сотни ковидных больных пришлось эвакуировать из ГКБ № 2, где 31 октября взорвалась кислородная станция. В Минздраве области рассказали, как сложилась судьба людей, которым пришлось долечиваться в других клиниках.



Большая часть эвакуированных пациентов уже поправилась. Из стационара выписаны 68 человек, некоторые пациенты переведены на долечивание. Четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии, 16 — в состоянии средней степени тяжести, еще шесть в тяжелом, однако на ИВЛ никого нет.



«У двух пациентов отрицательная динамика, заболевание протекает у них тяжело. Это связано с большим числом сопутствующих заболеваний. Скончались два пациента. У одной из них была онкология», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.



Напомним, взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.



Однако сам взрыв баллонов на кислородной станции не унес ни одной жизни.

