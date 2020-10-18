В мэрии Челябинска 19 октября пройдёт традиционное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

Послушать 00:00

В понедельник, 19 октября, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений посредством докладов расскажут о том, какие поручения мэра города Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Глава Челябинска выслушает докладчиков и даст задания на новую неделю.

Вероятно, речь пойдёт о проверках на соблюдение горожанами масочного режима, строительстве детских садов и статистике заболеваний.

Посмотреть трансляцию аппаратного совещания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало — в 10:00 по челябинскому времени.