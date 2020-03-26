В медучреждениях Челябинска ввели ограничительные меры

Рассказываем, как они будут работать в «нерабочую» неделю.

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Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, нерабочей. При этом, будут действовать медучреждения, правоохранительные органы и некоторые другие отрасли.

Больницы и поликлиники Челябинска также соблюдают особые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса Covid-19. Так, медработники старше 65 лет, вместе со всеми россиянами, по желанию могут уйти на недельный карантин, с сохранением зарплаты в полном объёме.

Что касается приёма пациентов, то в данный момент приостановлена плановая госпитализация в дневные, а также в круглосуточные стационары терапии и пульмонологии. Помимо этого, прекращены диспансеризация и профосмотры взрослых и детей.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России просим челябинцев пожилого возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями по возможности воздержаться от планового посещения поликлиник и больниц. Если вам необходима помощь, следует вызвать участкового терапевта на дом, он примет решение о дальнейшей тактике», — подчеркнули в администрации Челябинска.

Отмечается, что помимо вышеперечисленных ограничительных мер, поликлиники и стационары работают в прежнем режиме. В полном объёме сохраняется вакцинация детей, а также флюорографическое обследование взрослого населения.

Вместе с этим, Минздрав и Минсоц наладили взаимодействие по части доставки лекарственных рецептов на дом людям пожилого возраста.

Отметим, у министерства здравоохранения Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.