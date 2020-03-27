У 20 челябинцев диагностирован коронавирус

Из них 12 ждут окончательного диагноза из Новосибирска.

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Сегодня утром, 27 марта, губернатор Челябинской области провёл брифинг, на котором сообщил, что в регионе на данный момент официально 8 человек признаны заразившимися коронавирусом Covid-19.

При этом, на сегодняшнее утро было выявлено 9 человек, которые условно заражены. Всего же в Челябинской области ожидают результаты 12-ти человек.

«Они все соблюдают карантин, все госпитализированы. Все меры предосторожности соблюдаются», — рассказал Алексей Текслер.

Отмечалось, что результаты из новосибирского научного центра «Вектор» приходят в течение двух суток. Такой срок был установлен главным санитарным врачом России.