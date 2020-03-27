Правительство поручило приостановить работу кафе, баров и ресторанов

Также будут закрыты все курорты и санатории.

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Ночью 27 марта премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил временно остановить работу курортов, санаториев, а также объектов массового отдыха и общественного питания. Соответствующий документ был размещён на сайте правительства.

Так, все дома отдыха, санатории, детские лагеря и гостиницы приостанавливают свою работу с 28 марта по 1 июня. Не касается это тех лиц, которые находятся в служебных командировках или служебных поездках. А для тех, кто в данный момент проживает в указанных организациях, правительство поручило обеспечить все условия для самоизоляции, но продлить срок проживания они не смогут.

Также до 1 июня приостановлена работа всех объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Что касается кафе, баров и ресторанов, Михаил Мишустин поручил приостановить их работу до 5 апреля. Это касается всех организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Президент Владимир Путин в своём обращении 25 марта рассказал, что в связи с пандемией коронавируса по всему миру, под ударом оказалась вся экономика. Но приоритетом является жизнь, здоровье и безопасность людей. Поэтому в данный момент крайне важно оставаться дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.