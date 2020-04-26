В МЧС рассказали о технике, дезинфицирующей улицы Челябинска

Оказывается, спецмашины производят на миасском заводе.

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Для борьбы с коронавирусной инфекцией на улицы Челябинска вышел уникальный автомобиль-дезинфектор, благодаря которому горячим паром раствора обрабатываются не только дороги, но и тротуары, дома и дворовые территории. Подробнее о сложном устройстве сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Решить эту задачу помогла техника одного из заводов Миасса. Для обработки улиц используется дезинфекционный комплекс из двух машин: тепловой машины гололедной (ТМГ-ЗА-01) и аэродромной комбинированной поливомоечной машины (АКПМ-3У) или всесезонной комбинированной дорожной машины перевозящей раствор. Мощные автомобили идут в сцепке. Вообще такая техника предназначается для обслуживания аэродромных асфальтовых покрытий от обледенения»,— рассказали в ведомстве.

Технику предоставили Челябинску на безвозмездной основе, оплачиваются только дезраствор и топливо. Как отмечают в ведомстве, на таких условиях предоставить технику завод может только одному региону, но готов обеспечить техникой всех желающих. Уже сейчас на миасский завод приходят запросы из разных уголков России.

Весомый вклад в дезинфекцию города вносят и сотрудники МЧС. Они ежедневно проводят дезинфекционную обработку зданий и помещений социально-значимых объектов, а также городского транспорта.