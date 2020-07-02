«Машина обрабатывается и снова в рейс»: дезинфекция маршруток продолжается в Челябинске

Салоны транспорта моют ежедневно.

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В Челябинске продолжают проводить обработку общественного транспорта. Дезинфекцию проводят ежедневно, после каждого рейса. Особое внимание уделяют уборке во входной зоне, где создается большое скопление людей, пока они заходят и рассчитываются.

В маршрутное такси все входят строго в масках: водители, пассажиры, дезинфекторы. Обрабатываются поручни, стены, кресла, если позволяет обшивка. На сиденьях и на подголовниках есть специальные чехлы, их легко снять и постирать. В среднем такая обработка занимает 10-15 минут.

«Маршрутки обрабатываются специальным составом хлорсодержащим, который именно убивает микробы, антибактериальным. Обрабатываются они влажным способом, вручную. После каждого рейса, именно на конечных остановках. Водители приезжают, машина обрабатывается, он поехал в рейс», — рассказала заместитель руководителя компании перевозчика Рида Пикуль.

Водители обязательно должны носить маску, без нее в рейс не пустят. Мужчины рассказывают, что после каждого рейса моют руки и обрабатывают их, носят перчатки.

«И влажными салфетками постоянно обрабатываем, и моем руки, как приезжаем. Моем руки — и на работу», — поделился водитель Миробид Амамбаев.

Отметим, что в мэрию Челябинска все же поступают жалобы, что обработка проводится некачественно: в салонах маршруток грязно. На все замечания городская администрация реагирует, проводит проверки и устраняет нарушения.

«Здесь жители города правы. Действительно, такие проблемы есть, когда мы выходим на контрольные мероприятия. В машине, например, протирают спинки сидений, ручки и другие контактные поверхности, но кое-где по салону есть небольшие замечания. Мы это все видим, информируем об этом перевозчика. Как правило, эти замечания стараются устранять оперативно», — прокомментировал главный специалист управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов.

Добавим, что дезинфекция общественного транспорта будут проводить до завершения режима повышенной готовности в регионе.