Дезинфекцию дворов проводят в Челябинске

Кроме того, в городе обрабатывают общественные пространства.

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В Челябинске проводится масштабная работа по дезинфекции общественных пространств, среди них малые формы в парках и скверах, детские площадки, остановки общественного транспорта и многое другое. О ходе работы главе Челябинска Наталье Котовой доложил ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

«По вашему поручению была организована работа совместно с районами города по дезинфекции дворовых территорий и общественных пространств. Используем разовые распылители, которые нам передало Управление лесами Челябинской области. Дезинфицирующие растворы выдаются в том числе и Челябинской городской службой спасения», — комментирует ситуацию Александр Астахов.

Работа по дезинфекции также проводится и в общественном транспорте.

«Проводилась санитарная обработка уличной инфраструктуры подрядными организациями. Дезинфицирующим раствором обработано 65 остановок общественного транспорта, 716 метров шумозащитных экранов. Обеспечивается ежедневная трехкратная обработка общественного транспорта», — сообщает заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Нечаев.

Всего в городе каждый день дезинфицируют 812 единиц общественного транспорта. За неделю количество обработанного транспорта увеличилась более чем на 100 единиц.