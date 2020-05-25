«Наша задача проводить дезинфекцию»: Наталья Котова распорядилась об обработке мест общественного пользования

Дезинфицировать будут детские площадки, парки и скверы.

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В Челябинске начнут усиленно дезинфицировать места общественного пользования. Глава города Наталья Котова распорядилась о том, что необходимо чаще обрабатывать малые архитектурные формы, из-за того, что на территории региона был ослаблен ограничительный режим.

«С учетом того, что Алексеем Текслером было принято решение о послаблении режима и разрешены прогулки и занятия спортом, нужно обратить внимание управляющих компаний на обработку малых форм во дворах, потому что дети пойдут гулять с родителями, с бабушками, чтобы малые формы обязательно обрабатывались, может быть не один раз в день. Сейчас если люди будут выходить, наша задача проводить дезинфекцию как в подъездах, чтобы были обработаны все ручки, двери, так и малых форм», — подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, глава города отметила, что подобную работу необходимо проводить и в городских парках и скверах, обрабатывая малые архитектурные формы.