МЧС проведёт масштабную проверку систем оповещения

Она состоится в октябре этого года.

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Комплексные проверки готовности систем оповещения пройдут по всей территории России в октябре этого года. Во всех регионах страны включатся сирены и громкоговорители с замещением трансляции теле- и радиоканалов, сообщает пресс-служба МЧС России. Такая комплексная проверка систем пройдёт впервые, пишут РИА Новости.



«Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года»,— цитирует РИА Новости представителя МЧС.

Решение было принято 2 июня правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ведомстве также отметили, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно получать экстренную информацию через системы оповещения.

«Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. На сегодняшний день такая работа уже проведена во всей субъектах. Это позволяет замещать экстренной информацией контент одновременно всех каналов первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании»,— добавил собеседник РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время МЧС, Минкомсвязи России и Россвязь осуществляют координацию развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В планах: дооборудование таксофонов, стоящих в удаленных населенных пунктах, средствами оповещения. В настоящее время составляется их перечень.