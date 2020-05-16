Заразиться коронавирусом можно через чипсы и другие снеки

В чём заключается опасность, рассказали в МЧС России.

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Чипсы, орешки и другие снеки могут стать причиной заболевания коронавирусом. Причём, как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России, риск передачи вируса очень высок.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из общей посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали пищу руками (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки»,— говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Кроме того, вопреки распространённому мнению, коронавирус передаётся не только воздушно-капельным путём, но и контактно-бытовым способом. А потому следует максимально сократить прикосновения к любым поверхностям, в том числе в общественных местах, и сразу же обрабатывать руки антисептиком.

«Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости продезинфицировать их. Также держите при себе 1-2 упаковки влажных салфеток»,— порекомендовали в ведомстве.

Кроме того, при кашле и чихании следует обязательно прикрывать нос и рот салфеткой и сразу же выбрасывать её.