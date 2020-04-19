В МЧС рассказали, что делать с купленными продуктами, чтобы не заразиться коронавирусом

Для дезинфекции подойдут обычная вода и мыло.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции сотрудники МЧС дали несколько рекомендаций о том, что необходимо сделать с продуктами сразу же по возвращении домой, чтобы противостоять вирусу.

Так, по словам специалистов, вернувшись из магазина, фрукты и овощи необходимо тщательно помыть. А огурцы, помидоры и зелень можно замочить в воде на 10-15 минут и затем снова хорошенько промыть под проточной водой. Можно также использовать нейтральное моющее средство, которое затем следует тщательно смыть с фруктов и овощей.

«Продукты, находящиеся в твёрдой упаковке — пластиковой, стеклянной или металлической — также необходимо помыть проточной водой и мылом. А перед тем, как начать разбирать продукты, следует тщательно вымыть руки»,— добавили в ведомстве.

Кроме того, перед тем, как выкладывать вымытые продукты на стол, его поверхность также необходимо протереть.

Отметим, ранее и сотрудники МЧС, и специалисты Роспотребнадзора сообщали о том, что в доме необходимо регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек, столов, стульев, сотовых телефонов, компьютеров, телевизоров и прочей техники. Для этого подойдут как обычные бытовые моющие средства, так и специальные дезинфицирующие растворы.