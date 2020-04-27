Челябинцы собрали помощь для отца с ребенком, которые остались без средств к существованию

Мужчину проконсультировали о возможностях встать на учет в ЦЗН.

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В Челябинске широкую огласку получила история мужчины, который остался без средств к существованию из-за коронавируса. Отец маленького ребенка обратился на горячую линию и жаловался на то, что у него нет денег и продуктов, чтобы прокормить ребенка.

«Созвонилась сейчас с мужчиной, история которого вызвала такой большой отклик! Вчера ему привезли огромную коробку продуктов от Арины Плотниковой, говорит, еле дотащили. Он даже отказался от других продуктовых наборов. Сегодня утром его проконсультировали из службы занятости о том как встать на учет и получать пособие, в его случае это „минималка“ 1 725 рублей. Он знает, что может тратить пенсию, которая приходит по потере кормильца, проблем с этим нет (они ее копят на образование ребенка)», — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

После того, как закончатся карантинные мероприятия, мужчина сможет вернуться на свою работу, поэтому от дальнейшего трудоустройства он отказался.