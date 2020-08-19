В МЧС предупредили об усилении ветра на Южном Урале

Его порывы могут достигнуть 20 м/с в четверг, 20 августа.

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Об ухудшении погоды в Челябинской области в четверг, 20 августа, южноуральцев предупредили в МЧС. По данным синоптиков, в регионе прогнозируется сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 20 м/с.



«По уточненным данным синоптиков 20 августа в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по региону.

При усилении ветра специалисты рекомендуют ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, также не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, за рекламными щитами или деревьям. Пожарные предупреждают, что в ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры безопасности и быть осторожными с огнем. В случае происшествий необходимо звонить на телефоны вызова экстренных оперативных служб — «01», «101» или «112»