Сильный ветер надвигается на Челябинскую область

Жителей региона просят соблюдать осторожность.

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В Челябинской области ожидается шквалистый ветер и сильные дожди и ливни. О надвигающейся непогоде сообщили синоптики. По прогнозам челябинского гидрометцентра ночью и днем 23 июля 2020 года на территории региона пройдут грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром, порывами до 25 метров в секунду.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Южноуральцев просят по возможности оставаться дома и не покидать здания во время ветреной погоды. Если ветер застал вас на улице, не стоит прятаться от него за стенами домов, лучше зайти в подъезд. Кроме того, жителей региона особенно тщательно просят соблюдать правила пожарной безопасности.