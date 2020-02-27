Движение на дорогах Челябинской области возобновлено

Но, не смотря на возобновление движения, граждан просят быть предельно осторожными, выезжая на дороги

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«В 06.00, по местному времени, временное ограничение движения, введенное в целях обеспечения работы снегоуборочной техники и недопущения образования транспортных заторов, для движения большегрузного транспорта и рейсовых автобусов снято. Дороги находятся в проезжем состоянии»,

— сообщают в МЧС по Челябинской области.

Ограничение движения для большегрузов и рейсовых автобусов на территории Челябинской области снято. Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области.Для устранения последствия снегопада и для обеспечения безопасности проезда всю ночь на региональных дорогах велась активная работа.Совместно с МЧС активно работали силы УпрДор Южный Урал, которые очищали дорожное полотно от снега. К данной работе были привлечены 37 человек и 37 единиц техники. Более 30 экипажей ГИБДД осуществляли работы по патрулированию и регулированию движения на указанных участках автодорог.Напомним, что в связи с сильным снегопадом были отменены более 100 автобусных рейсов в 13 муниципалитетов региона и 8 автобусных рейсов в республику Казахстан.Не смотря на то, что движение восстановлено, сотрудники МЧС просят граждан быть максимально осторожными, выезжая на трассы.Если вдруг вы попали в трудную ситуацию и нуждаетесь в помощи, то немедленно звоните по телефонам «101» или «112».