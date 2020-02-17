Шквалистый ветер и снегопады придут в Челябинскую область

Региональное МЧС вынесло предупреждение.

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Ухудшение погодных условий ожидается 18 февраля на территории Челябинской области. Синоптики прогнозируют метели и сильный снег, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, порывы ветра до 22 м/с.

Повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, заторы на дорогах.

«Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов. Закройте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)», — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В случае экстренных ситуаций звоните по телефонам «101» или «112».