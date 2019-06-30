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/ Алексей Текслер поздравил магнитогорцев с 90-летием города

Алексей Текслер поздравил магнитогорцев с 90-летием города

Накануне глава региона побывал на праздничном концерте.
сегодня в 14:45
  |  Общество

Накануне вечером, 29 июня, Алексей Текслер отправился в Магнитогорск, чтобы поздравить жителей с Днём города. Визиту главы региона южноуральцы были рады наряду с приездом группы Би-2, певицы Валерии, Льва Лещенко и других артистов.

Во время праздничного концерта Алексей Текслер выступил перед горожанами с поздравительной речью, чем поделился и в своём аккаунте в Instagram. 

Магнитогорску — символу промышленной мощи нашей страны — 90 лет! Город имеет огромное значение для развития региона. Наша задача — опираясь на славные традиции, сделать город и жизнь в нем лучше! Поздравляю горожан с юбилеем! Счастья вам, дорогие земляки, здоровья и успехов! — написал глава региона на своей страничке.  

90-летие родного города магнитогорцы отмечают несколько дней. Праздничная программа началась в пятницу, 28 июня, и завершится сегодня вечером, 30 июня. Южноуральцы уже увидели театрализованное представление, дефиле военного оркестра и побывали на выступлении известных звёзд российской эстрады. Сейчас празднование Дня города продолжается: в магнитогорском парке у Вечного огня уже началась праздничная программа «Калейдоскоп улыбок».

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