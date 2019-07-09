В Челябинске вагоновожатый пожаловался на автомобилистов

На одном из маршрутов трамвая хамство на дороге встречается чаще.

Вагоновожатый ООО «ЧелябГЭТ» поделился впечатлениями о работе на одном из трамвайных маршрутов. Проехав по маршруту №20, от Медгородка до Челябинского металлургического комбината, молодой человек поделился в своем аккаунте в «Инстаграм» эмоциями от рейса.



«На 20 маршруте после каждого рейса нужно принимать валерьянку! Это же какой опыт нужно иметь, чтоб там работать ежедневно? Постоянно машины стоят на путях, то лезут чуть ли не под вагон. А пешеходы ходят как хотят, для них правила не созданы. Лично у меня от 20 маршрута волосы дыбом», — сообщает Константин Пацула.

Молодой человек подчеркнул, что в отличие от 20, маршрут №14, от улицы Чичерина до ЦХП, намного больше подходит для молодых водителей. Он объясняет это тем, что водители постоянно пропускают трамвай и практически все пешеходы переходят проезжие части в установленных местах.









