В Магнитогорске жители отдыхают в запрещенных для купания местах

Полиция за время рейда нашла нескольких нарушителей

В Магнитогорске полиция, представители администрации, инспекторы Рыбоохраны и Магнитогорского отделения ГИМС проверили запрещенные места для купания. За время рейда они обнаружили несколько нарушителей, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Сейчас на улице жаркая погода и многие жители Челябинской области идут купаться на городские пляжи. Но кроме оборудованных зон для плавания горожане посещают опасные места. Проверки таких мест проводят регулярно.

Специалисты в Магнитогорске застали одного из нарушителей на берегу реки Урал за кафедральным собором Вознесения Господня. Оказалось, что мужчина приходит туда купаться уже 40 лет.

Инспекторы напомнили жителям о важности соблюдения мер безопасности на воде. В регионе с начала сезона уже утонуло несколько человек.

«Один из них погиб в Магнитогорске недалеко от Северного пляжа. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Купаться в запрещенных местах категорически запрещено. Как правило, там плохой подход к воде, неровное дно, грязь, прутья», — рассказал инспектор Магнитогорского отделения ГИМС Челябинской области Дмитрий Деревщиков.

Специалисты просят граждан посещать только оборудованные пляжи, так как там обработали территорию от клещей, дно почистили водолазы, а вода и песок соответствуют требованиям СанПиН. Также запрещено купаться в нетрезвом виде, прыгать и нырять в незнакомом месте, оставлять детей без присмотра и необходимо с осторожностью плавать на надувных матрасах ветром или течением их может отнести далеко от берега.

Ранее Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Шершневского водохранилища, а также на городском пляже озера Тургояк. Какие челябинские пляжи открыты для посещения, можно узнать в репортаже ИА «Первое областное».

Автор: Даниил Паньков