Роспотребнадзор запретил челябинцам купаться в Шершневском водохранилище

Вода на двух пляжах не соответствует гигиеническим нормативам

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверило качество воды на нескольких челябинских пляжах. Исследование показало, что вода на двух пляжах Шершневского водохранилища не соответствует гигиеническим нормам, сообщили накануне, 16 июля, в пресс-службе регионального управления.

В июле этого года специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» исследовали пробы воды на четырех пляжах: «Городском пляже» у плотины и пляже «АМЗ» на Шершневском водохранилище, пляже в районе переулка Мамина на Первом озере и пляже в районе переулка Дачный на озере Смолино.

«По результатам выполненных лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища в точках „Городской пляж“ у плотины и пляж „АМЗ“ не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,— сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В администрацию Челябинска направлено требование о запрете купания местных жителей на пляжах Шершневского водохранилища и размещении аншлагов «Купание запрещено» во избежание массового заражения инфекционными заболеваниями.

Напомним, в минувший четверг власти Миасса запретили местным жителям и гостям купаться в озере Тургояк в районе городского пляжа, поскольку ранее Роспотребнадзор обнаружил в воде опасные микроорганизмы.