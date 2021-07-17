Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверило качество воды на нескольких челябинских пляжах. Исследование показало, что вода на двух пляжах Шершневского водохранилища не соответствует гигиеническим нормам, сообщили накануне, 16 июля, в пресс-службе регионального управления.
В июле этого года специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» исследовали пробы воды на четырех пляжах: «Городском пляже» у плотины и пляже «АМЗ» на Шершневском водохранилище, пляже в районе переулка Мамина на Первом озере и пляже в районе переулка Дачный на озере Смолино.
«По результатам выполненных лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища в точках „Городской пляж“ у плотины и пляж „АМЗ“ не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,— сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В администрацию Челябинска направлено требование о запрете купания местных жителей на пляжах Шершневского водохранилища и размещении аншлагов «Купание запрещено» во избежание массового заражения инфекционными заболеваниями.
Напомним, в минувший четверг власти Миасса запретили местным жителям и гостям купаться в озере Тургояк в районе городского пляжа, поскольку ранее Роспотребнадзор обнаружил в воде опасные микроорганизмы.