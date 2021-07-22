В Магнитогорске повторно объявили конкурс на строительство очистных сооружений за 520 млн рублей

В мае подрядчика найти не смогли

Магнитогорский трест «Водоканал» объявил аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ в рамках первого этапа реконструкции очистных сооружений, расположенных на правом берегу города. Начальная цена контракта — 521 млн рублей. Во время первого этапа обновят вторую очередь инфраструктуры: сооружения биологической очистки сточных вод, блоки аэротенков и вторичных отстойников, иловую станцию, насосно-воздуходувную станцию и наружные сети технологических коммуникаций. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на аукцион принимают до 29 июня. Средства на реконструкцию направят бюджет Магнитогорска и трест «Водоканал». К работам подрядчику нужно будет приступить в течение пяти рабочих дней после заключения контракта. Срок окончания реконструкции — 30 апреля 2023 года.

В мае водоканал уже проводил конкурс по поиску подрядчика для первого этапа реконструкции очистных сооружений в Магнитогорске, но никто на него не заявился.

Отметим, что подрядчика на третий этап реконструкции — сооружение выпуска очищенных вод — выбрали в ноябре 2020 года. Работы проведет челябинское ЗАО «Спецстрой-2». С компанией заключен контракт на сумму 126,4 млн рублей. Средства предоставят местный бюджет, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное предприятие трест «Водоканал». Работы проведут до конца июля 2021 года.

О масштабной реконструкции очистных сооружений Магнитогорска объявили в 2019 году. Модернизация позволит улучшить качество воды. Первая очередь инфраструктуры правого берега была введена в эксплуатацию еще в 1963 году, вторая — в 1980-м. С тех пор оборудование устарело, оно не может обеспечивать необходимый уровень очистки. Река Урал, в которую попадают сточные воды, является рыбохозяйственным объектом, поэтому требуется более высокая степень очистки.