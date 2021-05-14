Жаркий май: какие челябинские пляжи готовы к сезону

Работы по оборудованию мест отдыха в самом разгаре

Синоптики обещают в выходные дни аномальную жару в Челябинской области. Многие жители областного центра уже готовят купальные принадлежности и планируют позагорать на пляжах в черте города. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на озере Смолино и Шершневском водохранилище. О том, готовы ли к наплыву отдыхающих городские пляжи, — в нашем материале.





В выходные дни прогнозируется аномально жаркая погода — в пятницу воздух в городах региона прогреется до 31 градуса, в областном центре температура будет держаться на уровне +29...+31 градус. В субботу, 15 мая, по области ожидается температура +28...+33 градуса. В воскресенье, 16 мая, воздух может прогреться до +35. В Челябинске в этот день +30...+32 градуса, в воскресенье — до +31...+33.





В такое пекло горожане предпочитают находиться у воды. Традиционно купальный сезон открывается 1 июня. Глава Челябинска Наталья Котова 14 мая из-за аномально высокой температуры воздуха поручила рассмотреть вопрос о досрочном открытии купального сезона и выставлении на водоемах постов матросов-спасателей.

Между тем работы по подготовке муниципальных пляжей к сезону идут полным ходом.

«В этом году число благоустроенных муниципальных пляжей увеличится вдвое — их будет шесть. На трех новых еще ведутся работы по обустройству — завозят песок, делают зоны отдыха, навесы. Срок подготовки — до 25 мая. Новые пляжи появятся в Чурилово, на Шершнях и на улице Новороссийской. Купальный сезон обычно начинается 1 июня. Мы сначала должны подготовить все пляжи, затем пройти приемку», — уточнила заместитель начальника управления информационной политики, начальник отдела по связям со СМИ Ксения Дурманова.





Однако уже сегодня жители Челябинска устремились к водоемам. Корреспонденты «Первого областного» нашли множество отдыхающих на городском пляже на берегу Шершневского водохранилища, на «Путинском пляже» на озере Смолино и даже на недостроенной площадке на Первом озере в Чурилово (ул. Черничная).





На берегу Шершней много загорающих и не много желающих искупаться. Некоторые пытаются зайти в воду, но максимум по пояс. Пляж относительно чистый. Уже работает небольшое кафе, установлены урны, оборудованы кабинки для переодевания. Вышка спасателей пока пустует.





На озере Смолино, несмотря на запрещающие таблички, обнаружена толпа купающихся, в том числе детей. На знаменитом пляже, оборудованном в 2012 году за одну ночь, дежурят полицейские, работает трейлер общепита, территория убирается. Можно устроиться на песке или на зеленом газоне под деревьями.





На строящемся муниципальном пляже в Чурилово также отдыхали местные жители и приезжие. Приятный светлый песок и табличка о том, что здесь ведет работы подрядная организация — пока это все признаки цивилизованного места отдыха. Срок завершения объекта — 20 мая.





Кстати, чтобы добраться до пляжа на улице Черничной, лучше включить навигатор, иначе пропустите неприметный съезд с улицы Трашутина на грунтовую дорогу, по которой через частный сектор можно доехать до места отдыха.

Городские власти уточнили, что в эти выходные дни патрулирование городских пляжей будет проводиться мобильными группами. Стационарные посты появятся с открытием сезона.

Начальник пресс-службы МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов уточнил, что сотрудники будут проводить профилактические беседы в местах массового отдыха горожан на водоемах. Особое внимание будут уделять отдыхающим в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам будут патрулировать водоемы. Пока еще не купаются. Загорают. Часто бывает, что в состоянии алкогольного опьянения некоторые горожане лезут в воду. Этого, конечно, делать нельзя», — сказал Егор Пахомов.

После открытия купального сезона к мобильным группам подключатся областные спасатели. Как правило, они выезжают на профилактические рейды. В настоящее время водолазы Поисково-спасательной службы Челябинской области заняты на работах по расчистке дна на городских пляжах.

«Пока не принят пляж, никто не гарантирует безопасность ни берега, ни дна, которое перед сезоном чистят водолазы. Отдыхающие выкидывают в воду бутылки, резину, штыри, железо. Потом сами на это напарываются», — отметила пресс-секретарь областной ПСС Марина Яковлева.

В соседнем городе — Копейске — тоже только готовятся к наплыву отдыхающих. Летом там будут работать четыре пляжа: Песочный карьер, водоем «Бассейка», карьер на базе отдыха «Русские бани», озеро Моховое (база отдыха «Мега плюс»). В данный момент идет очистка береговой линии, завозят песок, проводят другие подготовительные процедуры.