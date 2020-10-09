В Магнитогорске из-за нарушения масочного режима закрыли продуктовый магазин

Точка продаж не будет работать две недели.

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Несоблюдение масочного режима привело к закрытию на две недели магазина в Магнитогорске. Меры не соблюдались в точке продаж «Уральский фермер» на проспекте Ленина. О закрытии магазина «Первому областному» рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.



«Из-за нарушения масочного режима на 14 дней закрыли продуктовый магазин. Речь о магазине „Уральский фермер“, который располагается по адресу: проспект Ленина, 91», — сообщили сайту «Первый областной» представители магнитогорской мэрии.

Добавим, что в регионе из-за роста числа заболевших COVID-19 начинают принимать некоторые ограничения. Так, Министерство социальных отношений Челябинской области попросило социально ориентированные некоммерческие организации лимитировать массовые спортивные, культурные и образовательные мероприятия, а также не устраивать события в закрытых помещениях. Исключение составляют лишь театры и музеи, которые обязаны соблюдать меры безопасности.

Также губернатор региона Алексей Текслер поручил усилить борьбу с коронавирусом в области. Особенно глава региона попросил тщательнее контролировать соблюдение масочного режима. В качестве задачи для регионального правительства Алексей Текслер поставил — обеспечение контроля за необходимыми для профилактики коронавируса мерами.