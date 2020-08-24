Жительница Магнитогорска украла прокатный самокат

Она оставила в залог чужой паспорт.

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В Магнитогорске полицейские задержали женщину, не вернувшую в прокат самокат. Сотрудница проката обратилась в отдел полиции «Правобережный», рассказав, что выдала самокат женщине, но та не вернулась, когда закончилось время аренды. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали 33-летнюю безработную подозреваемую, у которой изъяли самокат.

«Женщина пояснила, что нашла паспорт, собственница которого на фотографии была очень похожа на нее. В дальнейшем приняла решение воспользоваться чужим документом и взять самокат в прокате для использования в личных целях», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет.