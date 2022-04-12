В Магнитогорске запустят образовательные курсы для самозанятых

Южноуральцев обучат новым профессиям и помогут с продвижением

В Магнитогорске запустят «Фабрику самозанятых». Это проект, который поможет южноуральцам познакомится со статусом самозанятого и сделать первые шаги в бизнесе. Для жителей Магнитогорска и близлежащих районов теперь доступны очные курсы по 11 направлениям в сфере красоты: учат парикмахерскому делу, ногтевому сервису и оформлению ресниц. Подробнее о курсах рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.







Занятия по специальностям из бьюти-сферы проходят в Магнитогорске очно. Кроме них через онлайн-курсы на сайте можно познакомиться с еще тринадцатью профессиями. Среди них: разработчик сайтов, дизайнер интерьеров, маркетолог и SMM-специалист.

В 2021 году фабрика самозанятых открывалась в Челябинске, тогда новые навыки приобрели 900 человек. В 2022 году географию проекта решили расширить.

Проект существует благодаря государственной поддержке. Кроме этого Правительство России упростило получение социального контракта на открытие своего дела, а Губернатор Челбяинской области Алексей Текслер на заседании Госсовета РФ предложил увеличить субсидию по соцконтракту с 250 тысяч рублей до 350 тысяч.

О том, как в Челябинской области благодаря субсидии от властей развивается сфера сельских бьюти‑услуг — в специальном материале ИА «Первое областное».