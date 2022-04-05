Алексей Текслер на Госсовете РФ инициировал 9 предложений для поддержки экономики

Глава региона провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы»

Главы регионов России и представители федеральных органов власти приняли участие в работе комиссии «Экономика и финансы» Госсовета РФ 5 апреля. Собравшиеся обсудили эффект уже принятых антисанкционных мер поддержки, а также возможное введение дополнительных инструментов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер, как руководитель комиссии, озвучил новые предложения не только для поддержки, но и дальнейшего развития отраслей экономики.

В работе комиссии приняли участие секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин и другие.

Алексей Текслер отметил, что перед комиссией стояла задача сформировать повестку на апрель. Она касалась программ льготного кредитования, адаптации малого бизнеса к уровню ключевой ставки, тарифного регулирования, поддержки занятости, логистики, поддержки реальных доходов населения, сезонных вопросов.

«По итогам нашей совместной работы с коллегами из всех отраслевых комиссий, мы сформировали ряд предложений, который вынесем также на рассмотрение штаба, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области участникам заседания комиссии Госсовета РФ озвучил предложения по мерам поддержки и развития отраслей экономики. Одним из первых предложений стало льготное кредитование федеральных системообразующих предприятий, а также запуск механизмов поддержки инвесткредитования.

«Для сферы промышленности, по аналогии с программой для МСП (малого бизнеса — прим. редакции) эти механизмы должны обеспечить стабильную ставку по инвесткредитам, равную ставке по льготным кредитам на оборотные средства — то есть на уровне 11 процентов. В сельском хозяйстве механизм льготного инвесткредита уже сформирован, но требует донастройки», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор заявил, что необходимо адаптировать малый и средний бизнес к новым уровням ключевой ставки.

«Необходимо рассмотреть возможность установления по льготным кредитам внутри лимитов для банков лимиты по территориям их присутствия», — добавил губернатор.

Ещё одна проблема — тарифное регулирование. Алексей Текслер предложил ввести льготное кредитование и субсидирование для регулируемых организаций, а также возможность уточнения инвестиционных программ, которые зачастую являются составной долей тарифов.

Поддержка занятости населения — один из приоритетных вопросов, которые губернатор ставил и перед Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области.

«Необходимо оперативно мониторить рынок труда и, если понадобится, выделять дополнительные средства отдельным регионам. Это направление сейчас нужно постоянно держать в фокусе внимания», — акцентировал Алексей Текслер.

Кроме того, на наиболее востребованных пунктах пересечения границы нужно повысить пропускную способность и создать, а затем и развивать сети крупных транспортно-логистических комплексов в приграничных регионах.

Еще одна проблема — поддержание уровня реальных доходов населения. Необходима индексация заработных плат и дополнительных мер социальной поддержки.

«На наш взгляд это потребует увеличения объема соответствующих дотаций регионам. Очень важно обратить внимание на то, что обозначал президент: приоритет социальных выплат, пособий, пенсий, повышение МРОТ и прожиточного минимума. Мы также предлагаем компенсировать с федерального уровня расходы регионов по новым выплатам на детей от 8 до 16 лет», — отметил Алексей Текслер.

Челябинский губернатор назвал еще несколько решаемых по его предложениям проблем, например, развитие социального контракта. Речь идет об увеличении сумм контракта со 100 до 250 тысяч рублей — на ведение личного подсобного хозяйства, с 250 до 350 тысяч — на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

Сюда же относится поддержка туристической отрасли, возможность запустить программу «осенне-зимнего» туристического кэшбэка для переориентации части турпотока с горячего сезона и более равномерной загрузки рекреационных мощностей, а также авиационных и железнодорожных линий.