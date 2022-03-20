В России изменили правила заключения социального контракта

Получить его для уволенных после 1 марта теперь будет проще

Правительство России расширило доступ к социальным контрактам. Определенные льготы появились у безработных, которые были уволены после 1 марта. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщили в пресс-службе правительства.

«Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин»,

— заявляют в пресс-службе.

Заключить социальный контракт с государством сегодня могут те россияне, в семьях которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Среднедушевой доход до сих пор рассчитывали на основе доходов всех членов за три последних месяца. Но теперь не будут учитывать заработок человека, который потерял работу после 1 марта и признан безработным. Новое правило будет действовать весь 2022 года.

Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или же получить поддержку в трудной жизненной ситуации.Например, в Челябинской области на открытие бизнеса можно было получить единовременно 250 тысяч рублей.