В Магнитогорске заложили камень на месте будущей стелы в честь звания «Город трудовой доблести»

На торжественной церемонии присутствовали первые лица области и города.

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символичный камень на месте, где в скором будущем появится стела в честь звания «Город трудовой доблести» заложили в Магнитогорске. Памятный объект установят в сквере Славы Магнитки.



Закладка камня состоялась сегодня, 17 июля. На торжественном мероприятии присутствовали первые лица области и города: губернатор Алексей Текслер, глава Магнитогорска Сергей Бердников и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Состоялась торжественная церемония закладки символичного камня в Магнитогорске в сквере Славы Магнитки, где будет расположена стела в честь присвоения второй столице Южного Урала почетного звания „Город трудовой доблести“. Право торжественного открытия камня предоставили ветерану труда и труженице тыла Анне Кулик»,— прокомментировали в администрации Магнитогорска.

В своей речи глава региона отметил символизм того, что церемония закладки камня проходит в канун праздника дня металлургов. Сергей Бердников в свою очередь заявил, что теперь подвиг жителе Магнитогорска в годы Великой Отечественной войны получил признание на государственном уровне.

Напомним, Магнитогорск, и Челябинск получили звания «Город трудовой доблести» после указа президента страны Владимира Путина. В столице области также установят памятную стелу. На прошлых выходных на месте будущего монумента заложили символичный камень.