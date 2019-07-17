В Магнитогорске южноуральцы пробегут «Километры добра»

Вместе с жителями города в акции примет участие пилотажная группа «Стрижи».

Сегодня, 17 июля, в городе Магнитогорске Челябинской области состоится очередной забег нового проекта «Километры добра». В этот раз собранные средства отправятся на помощь онкобольным детям.

Этот проект создан для того, чтобы помогать нуждающимся, а также для популяризации здорового образа жизни. Как гласит девиз проекта: «Помогая себе, помогаешь другим».

Стоит отметить, что Магнитогорск — единственный город в России, где этот проект «прижился» и уже как два месяца успешно действует. Как отмечают организаторы, «Километры добра» объединяют в себе благотворительность, любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Инициатором проекта выступил глава Магнитогорска Сергей Бердников, который на сегодняшнем забеге расскажет о проекте и сам примет в нём участие вместе с руководством ПАО «ММК» и пилотажной группой «Стрижи».

Пробежать или проехать «Километры добра» сможет любой желающий. Для этого ему нужно подойти в пункт проката, в терминале найти специальный раздел БОФ «Металлург» – «Километры добра», внести денежные средства и забрать чек. После этот чек обменивается на бейдж с одноразовой меткой считывания результатов и уже с ним, надев самые удобные кроссовки, можно спокойно выходить на трассу. С результатами забега можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Внести денежные средства на счет можно в любом платежном терминале банка Кредит Урал Банк

«Сегодня акция разовая, сегодня мы будем помогать онкобольным детям. После эта акция отправится в нашу базу. Акции формируем по заявкам. Дальше мы планируем брать более глобальные проблемы, социальные», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Александр Берченко, начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Магнитогорска.

В дальнейшем после того, как сформируется достаточно большая база благотворительных акций, участники смогут выбрать любую цель благотворительности.

Как отметил Александр Берченко, забеги планируют проводить каждый выходные. Время и место будет известно позже.

Сегодняшний забег пройдёт в парке у «Вечного огня», начнётся в 18:00. Подробности вы можете узнать здесь.