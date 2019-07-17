Алексей Текслер намерен позаботиться о жизни каждого южноуральца

О главных целях глава региона рассказал в своей статье.

Сегодня, 17 июля, Алексей Текслер поделился с жителями Челябинской области своими мыслями о социальной сфере. В начале статьи глава региона упомянул несколько цифр. В частности тот факт, что 70 процентов областного бюджета, которые составляют больше 100 миллиардов рублей и направлены на реализацию социальной политики, почти не имеют эффекта на жизнь простого жителя.

«Я думаю, мы всё ещё видим помощь государства людям через цифры, а не через судьбы. Цель работы власти — делать жизнь людей лучше. Если жители Челябинской области чувствуют, что жить стало удобнее и комфортнее — мы достигли цели. Если нет — деньги потрачены впустую. Точка. Всё остальное болтовня, время которой давно прошло», — заявил глава региона.

Именно поэтому Алексей Текслер считает главным своим приоритетом на посту кардинальные и значимые для жителей области изменения в социальной сфере.

Так, в течение следующих трех лет планируется построить больше 50 новых спортивных объектов, а также запланирован ремонт и обновление уже существующих. Бюджет на это превысит показатели предыдущих пяти лет почти вдвое. Также за этот же срок область будет оснащена почти 6000 мест в детских садах и около 4500 в школах. Для привлечения молодых современных специалистов в сельские территории в следующем году будет запущен проект поддержки «Земский учитель». Около ста объектов культуры получат современное оборудование, а 10 из них будут отремонтированы уже в этом году.

Кроме того, улучшится качество социальной помощи, системы пособий, субсидий и льгот. Решение вызвано множеством нерешенных проблем в этой сфере. Помимо увеличения выплат ветеранам труда на 15 процентов, индексация перестанет отставать от инфляции, а также появятся регулярные годовые выплаты всем пенсионерам региона.

«В наших силах создать такую систему социальной поддержки, чтобы помощь была максимально быстрой, дошла до тех, кому она жизненно необходима прямо сейчас», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона также планирует перенять опыт Оренбурга и внедрить сервис, с помощью которого можно узнать полный перечень пособий и льгот, положенных для соответствующей категории граждан.

«А мы чем хуже? Разве не в 21-м веке живём? Уверен, такие решения, облегчающие жизнь людей, надо внедрять у нас как можно скорее. А современные цифровые технологии должны навсегда оставить блуждание по бюрократическим лабиринтам в прошлом», — отмечает Алексей Текслер.

В рамках помощи людям с ограниченными возможностями запланирована реконструкция и строительство новых общественных пространств, переходов, подъездов, а также замена общественного транспорта.

«Забота о людях — это не хомут. Это смысл деятельности губернатора, министров, мэров городов и глав муниципалитетов, депутатов всех уровней», — подчеркнул Алексей Текслер.

Помимо этого планируется правительственная поддержка волонтерских и бизнес-проектов, направленных на меценатскую и благотворительную деятельность.

В заключении Алексей Текслер напомнил, что главную цель на посту главы региона он видит в том, чтобы сделать Южный Урал местом для комфортной, полноценной и счастливой жизни.