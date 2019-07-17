Любой челябинец сможет примерить на себя мантию артиста

Обязательным условием для этого является отсутствие актерского образования.

Челябинский камерный театр предложит своим зрителям «поменяться местами» с артистами. Так, 18 июля состоится кастинг для актёров-непрофессионалов в постановку «Сукины дети» по сценарию одноименной пьесы и фильма Леонида Филатова. Отбор в актерский состав будет проходить в рамках проекта театра «Камерный клуб», который был запущен в апреле этого года,

Спектакль поставит художественный руководитель театральной лаборатории «Метро» Тамаз Гачечиладзе. Сюжет является фантазией на тему того, что могло бы произойти с актерской труппой театра на Танганке после увольнения худрука Юрия Любимова, который был лишен гражданства СССР за антипартийные лозунги.

Премьера должна состояться в следующем театральном сезоне, вместе с спектаклем «В душе хороший человек», который также появился благодаря проекту «Камерный клуб»,.

Мероприятие пройдет на главной сцене Челябинского Камерного театра в 17 часов. Для участия в кастинге необходима регистрация. Её вы можете пройти по этой ссылке.