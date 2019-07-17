Экс-нападающий «Трактора» подписал контракт с «Торпедо»

Соглашение сторон рассчитано на один сезон.

КХЛ объявила о подписании контракта Нижегородским клубом «Торпедо» с нападающим Полом Щехурой. Об этом стало известно сегодня, 17 июля.



«Пол Щехура – результативный нападающий, давно зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны. В каком бы клубе он ни выступал – голевые показатели всегда оставались на стабильно высоком уровне», – рассказал сайту «Первый областной» Александр Харламов, генеральный директор «Торпедо»

Напомним, в начале июня ХК «Трактор» и 33-летний форвард Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Канадский форвард провел в составе «черно-белых» три сезона. За это время Пол принял участие в 176 матчах, записав в свой актив 89 очков (46+43).