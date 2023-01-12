В Магнитогорске врач достал из желудка ребенка три батарейки

Малыш проглотил их в канун Нового года

В Магнитогорске малыш проглотил три плоские батарейки. Извлекать инородное тело из желудка ребенка пришлось врачам городского Центра охраны материнства и детства, сообщает пресс-служба клиники.

«Активные батарейки опасны тем, что срабатывают в пищеводе ребенка. „Плюс“ взаимодействует с „минусом“, стенки пищевода „схлопываются“, иногда вызывая перфорацию тканей. Также опасно попадание в желудочно-кишечный тракт магнитов, которые тоже „склеивают“ ткани и вызывают прободения стенок кишки. Чаще всего в таких случаях приходится оперировать ребенка»,

— рассказал врач-эндоскопист многопрофильного стационара Владимир Суворкин.

Всего в 2022 году доктор спас 19 маленьких пациентов с инородными телами в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и бронхах. Большинство из них — малыши первых трех лет жизни. Однако были и школьники 8 и 10 лет.Среди находок врача оказалось 11 монет, канцелярская скрепка, пуговица, степлер-кнопка, фишка и английская булавка.