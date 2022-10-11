В Магнитогорске в реку Урал выпустили 80 тысяч мальков рыб

Зарыбление поможет очистить берега от камыша и водорослей и улучшить качество воды

В Магнитогорске в акваторию реки Урал выпустили 80 тысяч штук молоди белого амура и толстолобика. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».



Предприятие ведет зарыбление водоема ценными породами рыб с 2018 года. За это время было выпущено 800 тысяч мальков сазана. В этом году было принято решение выпустить в воду 50 тысяч толстолобиков и 30 тысяч белых амуров. По словам специалистов, эти виды рыб питаются растительностью, что поможет очистить берега от камыша и водорослей, а также улучшить качество воды.

«Мы активно ведем работы по рекультивации, озеленяем территорию комбината и города Магнитогорска, привлекаем ведущие российские НИИ для обследования территории и разработки мероприятий по сохранению биоразнообразия», — прокомментировал директор ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов.

Напомним, 14 сентября на берегу Шершневского водохранилища выпустили молодь сазана. В водоем отправили почти 35 тысяч мальков.