Алексей Текслер поздравил рыбаков с профессиональным праздником

День рыбака отмечается во второе воскресенье июля

Сегодня, 10 июля, в России отмечается День рыбака. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских рыбаков-любителей и сотрудников рыболовецкой отрасли с профессиональным праздником.

«Челябинская область богата водными ресурсами, и рыбная продукция пользуется популярностью и спросом у южноуральцев. В регионе ведется активная деятельность по разведению рыбы, работают успешные перерабатывающие предприятия, которые поставляют высококачественную продукцию в магазины и организации общественного питания не только по области, но и за ее пределами»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал работникам рыбохозяйственного комплекса новых успехов, а рыбакам-любителям — удачного клева и хорошего настроения.

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля указом президиума Верховного совета СССР «Об установлении ежегодного праздника Дня рыбака». Его учреждению послужило активное развитие рыболовства в советское время.