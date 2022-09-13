В Челябинске выпустят 35 тысяч мальков сазана в Шершневское водохранилище

Зарыбление проведут в рамках экологической акции

В Челябинске в среду, 14 сентября, на берегу Шершневского водохранилища выпустят молодь сазана. Всего в водоем отправят почти 35 тысяч мальков, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

Подобная акция уже проводилась в прошлом году, инициатором вновь стал Челябинский цинковый завод.

«Наша экологическая программа включает не только модернизацию оборудования и применение наилучших доступных технологий, но и озеленение, благоустройство и ряд других мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в нашем городе», — прокомментировал директор предприятия Павел Избрехт.

В мероприятии примет участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.